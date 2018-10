Holdorf An der Barbara-Schule in Holdorf ist bei Sanierungsarbeiten am Verwaltungstrakt eine Asbestbelastung im Boden festgestellt worden. Das hat Bürgermeister Wolfgang Krug am Freitag mitgeteilt. Das Betreten des Schulgebäudes ist verboten und es dürfen zunächst keine Schulmaterialien entnommen werden, so ein Gutachter.

Vor diesem Hintergrund hat die Landesschulbehörde eine Verlängerung der Ferien um drei Tage genehmigt, und der Unterricht beginnt erst wieder Donnerstag, 18. Oktober – aber nicht in der Barbara-Schule. Die Klassen 3 und 4 werden wahrscheinlich mit dem Bus zur Oberschule nach Holdorf gefahren. Die Abfahrt ist am Donnerstag um 7.30 Uhr am Barbaraheim. Die Klassen 1 und 2 werden im Barbaraheim unterrichtet.

Für den Zeitraum vom 15. bis 17. Oktober wird eine Notgruppe im Barbaraheim eingerichtet (7.45 bis 12.30, Ganztagskinder bis 15 Uhr). Eltern, die sie in Anspruch nehmen wollen, sollen sich beim jeweiligen Klassenlehrer anmelden. Die Gemeinde will kurzfristig einen Informationsabend organisieren.