Holdorf Ein Streit zwischen einem 35-Jährigen und seiner 38-jährigen Freundin führte am Dienstag in einer Asylbewerberunterkunft in Langenberg nach Angaben der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Der 35-jährige Sudanese hatte seine Freundin nach einer verbalen Auseinandersetzung bedroht, woraufhin die Dammerin aus dem Wohnhaus flüchtete. Zwei weitere Bewohner der Unterkunft versuchten den 35-Jährigen zu beruhigen. Dieser bedrohte seine beiden Landsmänner daraufhin mit einem Messer. Diese flüchteten in ein Schlafzimmer. Der Tatverdächtige schlug jedoch die Schlafzimmertür ein und verletzte sich dabei an der Hand.

Anschließend nahm er eine Gehhilfe und schlug auf einen der beiden Männer ein. Das 26-jährige Opfer und sein 23-jähriger Landsmann konnten aus der Wohnung flüchten und verständigten die Polizei. Beamte nahmen den 35-Jährigen in Gewahrsam. Laut der Beamten stand der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss.