Holdorf Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen und ein Badegast haben am Sonntag kurz nach 16 Uhr einer Person am Heidesee in Holdorf möglicherweise das Leben gerettet. Die Wildeshauser, die am zweiten Wochenende zum Dienst eingeteilt waren, bemerkten bei einem Badegast, der das Gewässer durchschwimmen wollte, dass die Kräfte schwanden, und er lautstark auf seine Situation aufmerksam machte.

Ein Rettungsschwimmer der Wachmannschaft und der Badegast eilten der in Not geratenen Person sofort zur Hilfe und konnten den Mann an das rund 60 Meter entfernte Ufer bringen. Die Besatzung des alarmierten Rettungsboots begleitete den Rückweg, brauchte aber nicht mehr eingreifen, so die DLRG in einer Mitteilung.

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch die Sanitäter der DLRG wurde der offenbar stark alkoholisierte Mann, der jede weitere Behandlung ablehnte, auf eigenen Wunsch entlassen. Die DLRG bedankt sich bei dem couragiert helfenden Badegast, andere hätte das Geschehen „vom Handtuch aus verfolgt“, ohne einzugreifen.