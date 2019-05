Holdorf Dem Ausbau des Holdorfer Kreisverkehrs an der B 214/Dinklager Straße steht nichts mehr im Wege. Die dafür notwendige so genannte Kreuzungsvereinbarung ist bei der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück unterzeichnet worden. Das hat Holdorfs Bürgermeisterung Dr. Wolfgang Krug mitgeteilt.

Aufgrund der sehr starken Nachfrage nach Flächen in dem Holdorfer Gewerbegebiet In den Wiesen muss der bestehende Kreisverkehr umgestaltet werden, um die Straße In den Wiesen direkt in den Kreisverkehr einzubinden. So wird aus dem vierarmigen Kreisverkehr (Kreisel) nun ein fünfarmiger Kreisverkehr in ovaler Form (Eisel).

Die Kosten für diesen Umbau belaufen sich auf rund eine Million Euro€. Auch wenn es sich bei den beanspruchten Grundstücken im wesentlichen um Flächen des Bundes handelt, wird die Gemeinde Holdorf als Bauherrin auftreten. Natürlich wird der Bund für die Mehrkosten aufkommen, die aus dessen Bauvorgaben resultieren.

Zusätzlich wird die Gemeinde Holdorf im Auftrag des Landes Niedersachsen die Dinklager Straße (L 849) auf der Höhe der Einfahrt zur Firma PS – Paul Schockemöhle Logistics sanieren. Hierfür wird das Land Niedersachsen die Kosten in Höhe von rund 200 000 € Euro übernehmen.

Die bautechnische Abwicklung liegt in den Händen des Vechtaer Ingenieurbüros Frilling + Rolfs. Nach dem aktuellen Stand, so Krug weiter, werden spätestens im Juni die entsprechenden Ausschreibungen veröffentlicht. Der Baubeginn folgt dann zügig, schließlich soll die Maßnahme bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Krug zeigte sich angesichts der Vertragsunterzeichnung sehr erfreut über den baldigen Start dieser Infrastrukturmaßnahme, bat aber auch um Verständnis bei den Verkehrsteilnehmern bezüglich der zu erwartenden Unannehmlichkeiten.