Holdorf Ein 19 Jahre alter Autofahrer aus dem Bereich Osnabrück ist am Donnerstag auf der B 214 zwischen Holdorf und Steinfeld ums Leben gekommen. Gegen 15 Uhr war der Fahrer des BMW aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei auf NWZ-Nachfrage mit. Als er seinen Wagen zurück auf die Straße lenkte, prallte er frontal gegen einen Lastwagen.

Der Lkw mit dem 46 Jahre alten Fahrer geriet nach rechts in den Straßengraben.Durch den Unfall wurde der BMW-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den jungen Mann bergen. Der Lasterfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Bundesstraße 214 ist derzeit immer noch für die Bergungsarbeiten gesperrt.