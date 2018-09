Holle Bisher unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 2. September, und Sonntag, 9. September insgesamt sieben gefüllte Metallfässer in einem unbefestigten Feldweg im Ortsteil Holle-Neuenwege in der Gemeinde Hude abgestellt. Der Fundort befindet sich laut Polizei nicht weit von der Wertstoffannahmestelle der Stadt Oldenburg in Neuenwege entfernt.

Gefahrenpiktogramme aufgeklebt

Einige der Fässer trugen Gefahrenpiktogramme, die den Inhalt als gesundheitsgefährdend, entzündlich, sowie umwelt- und gewässergefährdend kennzeichnen. Der Geruch von Lösungsmittel war für die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort deutlich wahrnehmbar. Es wird somit davon ausgegangen, dass es sich bei den Abfällen um Gefahrgut handelt.

Verfahren eingeleitet

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet. Eine fachgerechte Entsorgung wurde über den Landkreis Oldenburg veranlasst.Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Hude unter Telefon 04408/8066980 in Verbindung zu setzen.