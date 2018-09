Hude 25 Jahre gibt es jetzt die Seniorenvertretung der Gemeinde Hude. Aus diesem Anlass waren die älteren Mitbürger zu einer gemeinsamen Busrundfahrt eingeladen worden. Und die Resonanz war riesig. „Wir mussten sogar einen zweiten Bus ordern“, so Helga Gritz von der Seniorenvertretung.

Insgesamt 95 Teilnehmer wurden von den beiden Gästeführern Günter Budde und Elfriede Heinemann durch Hude, Wüsting und die Bauerschaften der Gemeinde geleitet. Hollersiel im äußersten Norden wurde ebenso angesteuert wie das neue Seniorenzentrum in Wüsting, das Gewerbegebiet in Altmoorhausen oder auch das Seminarhaus Lichtblick in Hurrel. Zur Kaffeezeit kehrten die Teilnehmer im Gasthof Buchholz in Wüsting ein. Auch Bürgermeister Holger Lebedinzew nahm an dem Jubiläumsausflug der Seniorenvertretung teil.

Der Seniorenvertretung gehören 38 Vereine und Verbände an. Neu angeboten werden von einem ehrenamtlichen Team ab Oktober regelmäßige Seniorensprechstunden.