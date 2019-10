Diebe stehlen Rüttelmaschine

Hude /Altmoorhausen Eine Rüttelmaschine haben unbekannte Täter im Zeitraum vom Dienstag, 22. Oktober, 16.45 Uhr, bis Mittwoch, 23. Oktober, 6.30 Uhr, vom Lagerplatz einer Baufirma an der Bremer Straße, Ecke Linteler Straße in Altmoorhausen entwendet. Der Schaden wird laut Polizei auf 3550 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein möglicherweise genutztes Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.