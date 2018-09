Hude Als Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Donnerstagabend die Huder Klosterschänke betrat, hatten sich die Bierdeckel bereits auf den Tischen gestapelt. Darauf hatten interessierte Bürgerinnen und Bürger Fragen und Anregungen notiert, auf die der Minister im Verlauf der Veranstaltung einging. Eingeladen zu diesem Ortstermin in Hude hatte ihn der SPD-Ortverein. „Ich freue mich, dass so viele das Angebot nutzen, mit dem Minister ins Gespräch zu kommen“, freute sich SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sandra Aichele. Insgesamt fanden sich rund 60 Menschen zur Fragerunde mit dem Minister in der Klosterschänke ein.