Blutspenden: Jahnhalle steht wieder für zwei Termine offen

Hude Die letzte Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Dezember war erfolgreich. Rund 310 Menschen aus Hude und Umgebung hatten an den beiden Nachmittagen ihr Blut gespendet. Der ansässige Ortsverein freut sich sehr über diese Steigerung gegenüber dem Termin im September, und bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern.

Der anwesende Foodtruck mit leckeren Burgern dürfte zu dem guten Ergebnis beigetragen haben, so dass er auch beim nächsten Spendetermin vor Ort sein wird.

Die nächste Blutspende findet bereits an diesem Montag und Dienstag, 4. und 5. Januar, 4. und 5. Januar, jeweils von 15 bis 19.45 Uhr in der Jahnhalle am Vielstedter Kirchweg 13 in Hude statt. „Leider müssen durch den geringen zeitlichen Abstand alle Spenderinnen und Spender der letzten Woche noch etwas länger auf ihre erste Spende in 2021 warten, jedoch hofft das DRK auf viele Bürger, die den letzten Termin nicht wahrnehmen konnten sowie Neuinteressierte“, so DRK-Sprecher Roar Abel. Da die Jahnhalle nur in den Ferien für Blutspenden genutzt werden könne, Blutkonserven aber aktuell dringend benötigt würden, hatte der Termin so angesetzt werden müssen.