Hude Eine Seemine ist am heutigen Vormittag im Bereich einer Baustelle an der Bremer Straße auf Höhe Heuweg in der Gemeinde Hude gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht derzeit, um was für einen Typ es sich bei der Mine handelt und wie weiter vorgegangen werden kann, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.

Mit dem Fund einer #Seemine beschäftigt sich derzeit die #Polizei #Wildeshausen. Diese wurde bei Bauarbeiten an der #BremerStraße in #Hude gefunden. Für die weiteren Maßnahmen und die Entschärfung ist der Bereich zwischen Grenzweg und Hatter Landstr mehrere Stunden gesperrt. *dk pic.twitter.com/J3VNx9reGj — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) August 1, 2019

Zu diesem Zweck ist die Bremer Straße zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg derzeit komplett gesperrt. Die Arbeiten werden nach Angaben der Polizei voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen.