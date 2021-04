Corona-Prävention in Hude: DRK erweitert sein Schnelltest-Angebot

Hude Ab Anfang Mai will der DRK-Kreisverband Oldenburg-Land, der bisher ein Testzentrum für die kostenlosen Bürgertestungen auf das Coronavirus in seinen Räumlichkeiten an der Parkstraße in Hude anbietet, ein weiteres Testzentrum eröffnen. Das geschieht in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Hude.

Der Bedarf an Schnelltestungen für die Bevölkerung im Landkreis sei nach wie vor hoch und werde durch die neue Verordnung in den kommenden Wochen schätzungsweise noch einmal stark zulegen, erklärt Roar Abel, Pressesprecher beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes.

Kapazitäten zu gering

Seit dem 22. März betreibt das Deutsche Rote Kreuz als ansässige Hilfsorganisation neben mobilen Testungen zwei Testzentren in den Gemeinden Hude und Ganderkesee, welche sich seit Beginn dauerhaft am Rande der möglichen Auslastung bewegen. „Trotz hoher Anstrengungen aller Beteiligten sind die bestehenden Testungskapazitäten nicht ausreichend, um den Bedarf ansatzweise decken zu können“, so Roar Abel in einer Pressemitteilung.

Schneller Überblick über freie Termine Das Schnelltestzentrum des DRK in Hude ist derzeit dienstags von 8 bis 11 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Das Testzentrum befindet sich im Gebäude des DRK-Kreisverbandes an der Parkstraße 55 b in Hude. Am einfachsten ist es, einen freien Termin im Internet zu buchen. Das funktioniert sehr gut über das Internet-Portal schnelltest-lko.de. Hier können auch Termine für das Drive-In-Testzentrum Ganderkesee gebucht werden. Ab Anfang Mai soll es dann die Möglichkeit geben, Schnelltestungen auch in einem zweiten Testzentrum in Hude machen zu können, in Kooperation mit dem TV Hude. Nähere Einzelheiten gibt es am Mittwoch. Wir werden darüber berichten.

Kooperation möglich

Vonseiten des Roten Kreuzes hat man deshalb nach Möglichkeiten gesucht, das Testangebot auch in Hude auszuweiten. Im Rahmen der Kooperation mit dem Turnverein Hude soll nun zu Beginn des Monats Mai ein zweites Huder Testzentrum in den Räumlichkeiten Vereins am Vielstedter Kirchweg kurzfristig in Betrieb gehen.

Zusätzliches Personal

„Wir werden die Kapazitäten in den beiden bestehenden Testzentren durch zusätzliches Personal erweitern, was sowohl durch mehr Termine während der bestehenden Öffnungszeiten als auch durch zusätzliche Öffnungszeiten umgesetzt werden wird“, erklärt Roar Abel.

16 positive Befunde

Zahlen zu den bisherigen Testungen allein in Hude gibt es nicht, wohl aber eine Gesamtzahl der Testungen durch das DRK für die Testzentren in Ganderkesee, Hude sowie vom mobilen Team. Insgesamt wurden demnach bis zum vergangenen Freitag 5621 Testungen durchgeführt. Es gab 16 positive Befunde. „Nicht alle 16 Schnelltests haben sich nach einem PCR-Test bestätigt.“ Die Genauigkeit liege aber bei 98,7 Prozent, erklärte Roar Abel dazu.