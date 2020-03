Coronakrise: Kfz-Zulassung nur in besonderen Notlagen

Hude Wer in diesen Tagen im Rathaus Hude sein Kfz zulassen möchte, der muss das schon sehr gut begründen können. Einzeltermine seien nur in besonderen Notfällen vereinbar, sagt Bürgermeister Holger Lebedinzew. Die Gemeindeverwaltung achtet streng darauf, die Kundenkontakte der Mitarbeiter so weit wie möglich einzuschränken, um nicht zu riskieren, dass die Verwaltung durch Corona-Infektionen arbeitsunfähig wird.

Das Rathaus ist im Zuge der Coronakrise für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Zentrale steht montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 04408/92130 für Bürgeranfragen zur Verfügung.

Derweil wurde jetzt auch organisiert, dass rund die Hälfte der Bediensteten der Verwaltung, insbesondere auch aus Risikogruppen, künftig von zu Hause arbeitet.

Es seien 25 Laptops zur Verfügung gestellt worden. Die Gemeindeverwaltung greife dabei auf Geräte zurück, die in den Schulen zurzeit nicht benötigt würden, sagt der Bürgermeister. Anrufumleitungen würden geschaltet.

Hochzeitsjubilare sowie Menschen, die einen hohen runden Geburtstag feiern, müssen vorerst auf einen Besuch eines Gemeindevertreters verzichten. Der langjährige Brauch werde vorerst unterbrochen, um ältere Menschen zu schützen, die bei einer möglichen Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ein erhöhtes Gesundheitsrisiko haben, teilte die Verwaltung mit.