Hude In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Freitag, 0 Uhr, ist es in der Straße Vosteens Kamp in Hude zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen. Der Täter hat laut Polizeibericht versucht, die Haupteingangstür mit einem Werkzeug aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/9410 entgegen.