Evangelisch-Lutherische Gemeinde Hude: Bei „Church Events“ einen Platz buchen

Gottesdienste und Andachten rum um den 1. Advent

Die 15-Minuten-Andacht in der Elisabeth-Kirche ist ein neues Angebot. An diesem Freitag, 18 Uhr, sind dazu besonders Angehörige von Menschen in Pflegeheimen eingeladen.

Die erste Adventsandacht findet am Samstag, 28. November, ab 17 Uhr in der Elisabeth-Kirche statt. „Macht hoch die Tür“ lautet das Thema, und so heißt das bekannteste Adventslied. Mit Jubel und Gesang soll der König des Friedens begrüßt werden, heißt es. In Corona-Zeiten muss der Gesang sich zurückhalten. „Aber das heißt nicht, dass der „Herr“ nicht lautstark und fröhlich begrüßt werden könnte. Mit Summen, Stampfen, Schnipsen, Klatschen wird das Kommen einer besseren Zeit gefeiert. Gerade in dieses Tagen ist dies ein Zeichen der Hoffnung“, so Pastor Backenköhler, der die Andacht mit dem Musikerehepaar Alexander und Mila Potiyenko gestaltet.Die Adventsandachten finden jeden Samstag, 17 Uhr, statt..

Der Adventsgottesdienst am Sonntag, 29. November, steht unter der Frage „Sorge oder Sehnsucht?“ Beginn ist um 10 Uhr mit Pastorin Birte Wielage in der Elisabeth-Kirche. Die Pastorin hat sich klar für die Sehnsucht entschieden: „Für die Sehnsucht nach Weihnachten, nach allem, was die Adventszeit so besonders macht“,sagt die Pastorin. „Vieles ist in diesem Jahr anders, aber die Hoffnung soll das letzte Wort behalten“, heißt es dazu.

Einen Kinder- und Familiengottesdienst wird es am Sonntag, 29. November, 11.11 Uhr, im Huder Martin-Luther-Gemeindehaus geben. Im Kirchenzelt wird mit den Kindern die erste Kerze angezündet. „Für alle, besonders für die Kinder, beginnt jetzt die Zeit des Wartens. Und die Lichter auf dem Adventskranz machen dieses Warten hell und warm“, so der Pastor. Er wird unter anderem auch eine Geschichte vom „Pannenengel Franz“ erzählen.