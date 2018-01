Hude „Norwegen und Schweden im Wandel der Jahreszeiten“: So hat der Braunschweiger Globetrotter Reinhard Pantke seine Film- und Bildershow überschrieben, die er am Mittwoch, 17. Januar, ab 19.30 Uhr im Forum der Peter-Ustinov-Schule am Vielstedter Kirchweg in Hude zeigt.

Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder auch mit dem Schiff war Pantke in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt mehr als vier Monate unterwegs. Pantke hat bei diesen Exkursionen beeindruckende Aufnahmen gesammelt. Der Schwerpunkt liege dabei auf Norwegen, so Pantke. Aber zu einem Drittel werde er auch Impressionen von der schwedischen Westküste, der seenreichen Region Dalsland, der schwedischen Inlandsbahn und dem hohen Norden von schwedisch Lappland präsentieren.

Mehr als 4000 Kilometer legte der Journalist in zwei Reisen allein per Fahrrad von Mai bis September in Norwegen und Schweden zurück. „Im Winter geht es ohne Fahrrad durch tief verschneite Traumlandschaften, über denen geheimnisvolle Nordlichter flackern“, so Pantke.

„Außer den urgewaltigen Naturlandschaften werden Bilder der quirligen Hauptstadtmetropolen Oslo und Stockholm kurzweilig gezeigt. In Norwegen spannt sich der Bogen von Oslo, durch das Fjordland, hinauf zu den Lofoten und Vesteralen und bis zu den Weiten Lapplands“, berichtet der Weltenbummler.

Die Bilder der wunderschönen norwegischen und schwedischen Naturlandschaften werden in dieser aufwendigen digitalen Diashow erstmals durch spektakuläre Luftaufnahmen und rasante Fahrtvideos ergänzt, verrät Pantke.

Pantke gibt den Zuschauern seiner Shows auch viele interessante Tipps und Informationen für eigene Reisen.

Karten kosten 10 Euro (ermäßigt: 8 Euro) und können per Mail (reinhard.pantke@gmx.de) reserviert werden.

Mehr Infos unter www.reinhard-pantke.de