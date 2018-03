Hude Zeit mit der Familie verbringen, sich seines religiösen Glaubens besinnen oder einfach nur Innehalten: Die Kirchengemeinden in der Gemeinde Hude haben auch in diesem Jahr wieder einige Gottesdienste vorbereitet. Wir geben eine Übersicht über die Veranstaltungen während der Feiertage in den einzelnen Kirchen, Gemeindehäusern und Einrichtungen.

Gottesdienste Gründonnerstag

Hude: Um 19 Uhr, wird im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldstraße 31, ein Tischabendmahlsgottesdienst gefeiert. Das Abendmahl ist Teil eines gemeinsamen Festessens. Besucher sind herzlich dazu eingeladen, durch Essensspenden (zum Beispiel selbst gemachte Salate oder Ähnliches) zu diesem Gottesdienst etwas beizutragen. Auch für diejenigen, die keine Gelegenheit haben, etwas vorzubereiten, ist der Tisch gedeckt.

Hude: In der St. Marien-Kirche findet um 20 Uhr das Hochamt vor dem letzen Abendmahl mit Fußwaschung statt. Nach der Feier ist bis 22 Uhr die Anbetung geplant.

Gottesdienste Karfreitag

Hude: In der St. Elisabeth-Kirche findet um 10 Uhr ein Gottesdienst statt. In diesem Jahr steht der Huder Schnitzaltar im Mittelpunkt. Seit über 700 Jahren veranschaulichen die Bilder des Altars die Geschichte des Lebens Jesu. Pastor Backenköhler und Mitwirkende werden mithilfe der Bilder die Passionsgeschichte erzählen und auslegen.

Hude: Um 11 Uhr gibt es eine Kreuzwegandacht für Kinder in der St.-Marien Kirche mit Mechthild Karrasch.

Hude: Ebenfalls in der St.-Marienkirche findet dann später um 15 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben Christi statt.

Wüsting: Um 10 Uhr denken die Gemeindemitglieder im Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl in der Heilig-Geist-Kapelle, Hauptstraße 28, in Wüsting der Kreuzigung Jesu.

Gottesdienste Ostersamstag

Hude: Um 20 Uhr beginnt in der St. Marien-Kirche die Osternachtfeier mit Feuerweihe und Segnung des Taufwassers.

Gottesdienste Ostersonntag

Hude: Die feierliche Osternacht in der St. Elisabeth-Kirche beginnt nach alter Tradition um 5.30 Uhr. Unter Beteiligung des Catherinen-Chores und weiterer Gemeindemitglieder sowie Pastoren wird in diesem Gottesdienst die Auferstehung Jesu gefeiert. Das Osterlicht wird feierlich an die Gemeindemitglieder weitergegeben. Anschließend gibt es ein Osterfrühstück in der Pastorei.

Hude: Ein weiterer Ostergottesdienst findet um 10 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche mit Pastor Lupas statt.

Hude: Um 10 Uhr findet das Hochamt mit Auferstehungsprozession in der St. Marien-Kirche statt.

Hude: Einen Kinder- und Familiengottesdienst mit Pastor Reiner Backenköhler gibt es am Ostersonntag um 11.11 Uhr im im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldstraße 31. Das gemeinsame Ostereiersuchen mit den Kindern wird natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Wüsting: Den Weg von der Dunkelheit des Todes Jesu hin zum Licht der Auferstehung vollzieht die Gemeinde mit Pastor Udo Dreyer in der Feier der Osternacht. Um 6 Uhr wird in der dunklen Heilig-Geist-Kapelle die Osternacht gefeiert. Es wird eine Konfirmandin getauft. Anschließend ist die Gemeinde herzlich zum Osterfrühstück ins Gemeindehaus eingeladen.

Gottesdienste Ostermontag

Hude: Die Osterfeiertage werden in der St. Elisabeth-Kirche durch einen Taufgottesdienst um 10 Uhr mit Pastor Lupas abgeschlossen.

Hude: Um 6 Uhr findet eine Andacht der Emmaus-Bruderschaft auf dem katholischen Friedhof statt.

Hude: In der St. Marien-Kirche wird um 7 Uhr die Frühmesse mit Beteiligung der Emmaus-Bruderschaft gefeiert.

Hude: Zum Hochamt in die St. Marien-Kirche lädt die katholische Kirchengemeinde um 10 Uhr ein.

Holle: Der Kinder- und Spatzenchor unter der Leitung von Martin von Maydell singt zum Familiengottesdienst mit Taufe in der Holler St. Dionysius Kirche um 10 Uhr. Den Gottesdienst leitet Pastor Udo Dreyer.