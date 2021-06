„Gut durchdacht und wegweisend“

Hude Auf durchweg sehr positive Resonanz stieß die präsentierte Vorplanung für das geplante Baugebiet an der Maibuscher Straße in Hude bei den Ausschussmitglieder. Selbst die Grünen, die bislang die Bebauung in diesem Bereich aus Naturschutzgründen abgelehnt haben, zeigten sich von den Plänen angetan, finden sich doch viele ihrer Forderungen nach klimagerechtem Bauen in dem Konzept wieder.

„Wenn wir dieses Land bebauen wollen, dann so“, sagte Grünenfraktionschefin Karin Rohde. Es sei ein gut durchdachtes Konzept und wegweisend für alle zukünftigen Baugebiete.

Das Konzept entspreche auch genau den Vorstellungen der CDU, sagte deren Fraktionschef Dirk Vorlauf. Es sei ein Baugebiet, das besondere Ansprüche erfülle. Er verwies auf die große Nachfrage in Hude, die bislang nicht befriedigt werden könne. Das Konztept decke viele Bedarfe ab, von den Seniorenwohnungen bis zum sozialen Wohnungsbau.

Von einem ökologischen, bunten und kreativen Konzept sprach SPD-Ratsfrau Ulrike Janz-Janzen. Etwas Sorge bereite ihr, ob junge Familien, sich das definitiv noch leisten könnten. Man müsse einen gesunden Mittelweg finden, so Janz-Janzen. GENO-Geschäftsführer Huntmenn antwortete dazu, dass man sich die oberste Kostengrenze bei 175 Euro pro Quadratmeter gesetzt habe.