Hude /Hemmelsberg /Tweelbäke Mitte Oktober sollen endgültig die Ergebnisse der Suche nach weiteren Torpedominen unter der Bremer Straße im Raum Tweelbäke/Hemmelsberg vorliegen. Es dauere leider noch etwas länger, weil die beauftragte Firma so viel zu tun habe, sagt Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew.

Mit einem speziellen Gerät, das mit Hilfe von Elektromagnetik sowohl Eisen- als auch Nichteisenmetalle aufspüren kann, hatten Experten der KMB Kampfmittelbergung GmbH zweieinhalb Wochen nach dem Bombenfund vom 1. August nach weiteren in der Erde schlummernden Torpedominen gesucht. Die Gemeinde hatte im Zuge der Gefahrenabwehr die Untersuchung in Auftrag gegeben.

Das Scannen des Bereichs ergab weitere Verdachtsmomente. Der Laie könne auf den Bildern aber nicht viel erkennen, so Bürgermeister Holger Lebedinzew. Die Experten hingegen wollen jetzt jede der verdächtigen Stellen genauer sondieren.

Sollten weitere Sprengkörper gefunden werden, wolle man deren Bergung möglichst in geordneten Bahnen vornehmen, wenn nicht sofortiges Handeln erforderlich sei.

Da dann erneut Evakuierungsmaßnahmen notwendig würden, habe man in Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst vorgesehen, die Bergung und Sprengung in einer Kiesgrube in der Nähe möglichst auf einem Sonntag tagsüber vorzunehmen. Das wäre für die meisten betroffenen Bewohner der beste Tag, so der Bürgermeister.

Schon 2010 waren zwei Sprengkörper im Bereich Bremer Straße geborgen worden und hatten vor Ort in einer Kiesgrube gesprengt werden müssen. Mit der damals zur Verfügung stehenden Technik war das Gebiet sondiert und Entwarnung gegeben worden. Neun Jahre später, am 1. August 2019, tauchte bei Erdarbeiten an der Bremer Straße aber doch ein weiterer zum Ende des Zweiten Weltkriegs zur Sabotagemine umgebauter Torpedo auf. Mehr als 500 Bürger hatten evakuiert werden müssen.

Den Kampfmittelexperten gelang es, spät in der Nacht den 300-Kilo-Torpedo zu bergen und in einer nahegelegenen Kiesgrube zu sprengen, ohne dass Menschen und Tiere zu Schaden kamen.