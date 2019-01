Hude Dass ein Mitarbeiter nach fast 48 Jahren im selben Betrieb in Rente geht, kommt selten vor. Bei Kraftfahrzeugmechaniker Hartmut Dieckmann ist das der Fall. Er hatte am Donnerstag seinen letzten Arbeitstag bei der Heiko Schütte GmbH in Hude. „Die Arbeit muss Spaß machen, und das Arbeitsklima muss stimmen“, so Hartmut Dieckmann, Das sei bei Schütte der Fall. Schweren Herzens nimmt der 63-Jährige denn auch Abschied.

Dieckmann hatte mit 15 Jahren als Lehrling in der Werkstatt von Willi Schütte begonnnen. Das war am 1. April 1971. Dreieinhalb Jahre später machte er seine Gesellenprüfung und blieb als Geselle dem Betrieb treu. Als Dieckmann seine Ausbildung machte, beherrschten noch viele Mofas und Mopeds das Straßenbild und die Werkstatt. Die alten DKW-Pkw waren noch als Zweitakter unterwegs. Seitdem hat sich in der Kraftfahrzeugtechnik viel entwickelt. Heute stellt der Kfz-Mechaniker in vielen Fällen mit dem Laptop die Diagnose.

Dieckmann habe diese Entwicklungen immer mitgemacht und im Zeitalter der fortschreitenden Elektronik und Digitalisierung sich in diversen Lehrgängen fortgebildet, sagt sein Chef Heiko Schütte. Sein Fachwissen habe Hartmut Dieckmann im Laufe der Jahre auch an viele Lehrlinge und Praktikanten weitergegeben. Am letzten Arbeitstag wurde Dieckmann mit einem BMW 7er aus den 80er Jahren von zu Hause abgeholt. Denn seit seinem 20. Lebensjahr ist der frisch gebackene Ruheständler begeisterter BMW-Fahrer.