Hude Wenn der TV Hude zum Kinderfasching in das Haus am Bahnhof lädt, dann kommen alle Kinder gern. Den Auftakt machten am Mittwochnachmittag die „Kleinen“ im Alter zwischen drei und sechs Jahren.

Mit dabei waren auch Mats und sein Freund Bendix, die als Polizisten verkleidet zur Feier kamen. Als Inspiration für das Kostüm habe Mats’ Tante gedient, die selbst Polizistin sei, wusste Mats’ Mutter.

Organisiert wird die Veranstaltung schon seit Jahren von Hannelore Schmidt. „Es ist einfach eine Freude zu sehen, wie so viele Kinder Spaß haben. Wo sieht man denn sonst so viele junge Menschen auf einmal in Hude“, sagte Schmidt.

Für die nötige Partymusik sorgte die Alfred-Stalling-Band. Live sangen die beiden Herren so manchen Hit aus den Charts. „Atemlos“ durfte nicht fehlen.

Etwas außer Atem war auch so manche Mutter. Denn einige der jungen Gäste trauten sich noch nicht so ganz allein auf die Tanzfläche.

Einen anderen Look als in den Vorjahren trug die sechsjährige Lotta. „Das ganze Hexen-Kostüm war meine Idee“, erzählte das Mädchen, das auch noch eine regenbogenfarbene Perücke trug. In den Vorjahren habe sie sich sonst stets als Prinzessin verkleidet.

Zu den wohl jüngsten Gästen zählte die zweijährige Mailin, die ein Bienenkostüm trug. „Sie liebt Biene Maja“, erzählte ihre Mutter und lachte.• An diesem Donnerstag, ab 15.30 Uhr, folgt Faschingsparty II im Haus am Bahnhof für alle Kinder ab sechs Jahre.