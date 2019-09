Pastorin wird begrüßt

Hude Seit dem 1. September versieht sie in der evangelischen Kirchengemeinde Hude ihren Dienst. In Gottesdiensten und Gruppen hat sie sich schon vorgestellt. Für viele Mitarbeiter passt sie schon so gut ins Team, als wäre sie schon viel länger dabei: Die neue Pastorin auf der Pfarrstelle Hude 1, Birte Wielage. Die gebürtige Quakenbrückerin war zuvor Pastorin in Hoffenheim und ist nach ihrer öffentlichen Bewerbungspredigt vom Gemeindekirchenrat in Hude gewählt worden. An diesem Sonntag, 29. September, um 17 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche,, wird sie nun in einen festlichen Gottesdienst von Kreispfarrer Bertram Althausen als Pfarrerin in Hude eingeführt. Der Gottesdienst, in dem Pastorin Wielage die Predigt hält, wird musikalisch gestaltet vom Catherinenchor unter der Leitung von Freia Lankenau, von den Huder Gospelsingers, Leitung Uta Rose, und von Mila und Alexander Potiyenko, Orgel und Trompete. Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen, mitzufeiern.