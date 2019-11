Spiegel demoliert: Wer hat’s gesehen?

Hude Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht in Hude. Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Mittwoch, 20. November, gegen 10.10 Uhr, im Vorbeifahren einen Ford Transit, der am Fahrbahnrand der Heinrich-Dreyer-Straße abgestellt war, abgesichert durch zwei Warnbaken. Der Schaden am linken Außenspiegel wurde auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/ 941-0 entgegen.