Tipps vom OOWV

Hohe Temperaturen bedeuten auch einen höheren Wasserverbrauch – nicht nur bei der Gartenpflege. Der OOWV gibt Tipps, wie man im Alltag auf den Verbrauch achten kann. Erwartet werden ähnliche Werte wie im vergangenen Jahr.

In Hude wurden im Jahr 2018 durchschnittlich rund 2502 Kubikmeter Wasser täglich verbraucht. An Spitzentagen sogar um die 4000 Kubikmeter. Der Verbrauch bezieht sich auf private Haushalte, Gewerbe, Landwirtschaften und öffentliche Betriebe.

Haushalte und Kleingewerbe davon getrennt haben im vergangenen Jahr im Schnitt 1804 Kubikmeter täglich verbraucht. Der Spitzenwert lagen hier bei 3175 Kubikmeter pro Tag.

1. Zeiten verlagern: In den Hauptverbrauchszeiten am Morgen zwischen 7 und 10.30 Uhr und am Abend zwischen 16.30 und 22 Uhr wird am meisten Wasser verbraucht. Der OOWV empfiehlt, außerhalb der Stoßzeiten zu duschen oder Wäsche zu waschen, damit das Wassernetz entlastet wird. Durch die höheren Verbrauch kann es zu Druckabfall und leichten Trübungen des Trinkwassers kommen. Das sei aber undenklich für die Gesundheit.

2. Wasser sparen: Auf unnötiges Rasensprengen sollte verzichtet werden, genauso wie auf das Befüllen von Planschbecken. Pflanzen können morgens und abends, wenn die Erde kühler ist, gegossen werden. Wenn der Rasen schon braun ist, braucht auch nicht mehr gesprengt zu werden.

3. Regenwasser sammeln: Mit dem gesammelten Regenwasser können die Pflanzen bewässert und es muss kein Wasser aus der Leitung genommen werden, sagt der OOWV.

4. Gezielt Wasser einsetzen: Während der heißen Sommertage spart eine Dusche gegenüber einem Bad in der Wanne viel Wasser und erfrischt viel mehr.

unter www.oowv.de