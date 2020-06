Unbekannte Täter demolieren Bagger

Hude Wer hat etwas gesehen? – Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall im Huder Baugebiet an der Wilhelmstraße. Bislang unbekannte Täter haben dort am Wochenende einen Hydraulikbagger erheblich beschädigt. Zwischen Freitag, 26. Juni, 17.15 Uhr, und Montag, 29. Juni, 8 Uhr, wurden laut Polizei nahezu alle Scheiben des Baggers, ein Außenspiegel und diverse Anbauteile zerkratzt. Der Schaden: rund 3500 Euro. Hinweise an die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen