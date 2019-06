Hude Hier hat sich einiges getan: Nachdem das Erscheinungsbild des Huder Bahnhofs in den letzten Jahren durch Graffitis und zerstörte Scheiben getrübt wurde, bietet sich den Besuchern nun ein anderes Bild. Die Gemeinde hat einige Maßnahmen angeschoben und unsere Zeitung hat bei Bürgermeister Holger Lebedinzew nachgefragt, was getan wurde und wie es nun weitergeht.

Was hat sich am Huder Bahnhof getan?

Man wollte den Huder Bahnhof wieder in seinen Urzustand zurückversetzen, erklärt der Bürgermeister das Ziel der Maßnahmen. Dabei fielen die Auf- und Abgänge zur Süd- sowie Nordseite und der Bahnhofstunnel in die Zuständigkeit der Gemeinde.

Neben der Entfernung von Bemalungen sei auch das Treppenhaus Süd in Angriff genommen worden. Man habe das Plexiglas und die Sperrholzplatten dort komplett entfernt und einen provisorischen Bauzaun aufgestellt. Nun sei vorgesehen, einen festen Aluminiumzaun um das Treppenhaus zu errichten – diese Maßnahme werde offiziell ausgeschrieben.

Künftige Aufgabe werde es sein, die Wände der Rampe an der Südseite ansprechend zu gestalten. Die dortigen Zeichnungen von Schülern – die damals genehmigt worden waren – seien in die Jahre gekommen und verwittert. Deshalb gebe es Pläne, die Wände neu zu streichen. Aufgrund von ausgelasteten Kapazitäten bei entsprechenden Firmen sei das jedoch erst im Juli umsetzbar.

Was wird gegen die Graffitis unternommen?

Ein immer wieder aufkommendes Problem seien die Graffitis am Bahnhof, bestätigt Lebedinzew. Man habe diese schon einmal komplett entfernt, manche würden sich aber hartnäckig halten. Nun werde eine Spezialfirma mit besonderem Material dafür sorgen, dass auch die restlichen Graffitis verschwinden.

Der Bürgermeister bedauert, dass die Wände immer wieder beschmiert werden. Deshalb gebe es nun verstärkt Kontrollen durch die Polizei: Wer beim Beschmieren erwischt wird, für den wird es teuer. So wolle man proaktiv Graffitis verhindern. Zudem wolle die Gemeinde regelmäßige Sichtkontrollen durchführen, um neue Schmierereien schnell zu entfernen.

Wie häufig werden die Mülleimer geleert?

Auf ein noch bestehendes Problem weist der Huder Horst Krause hin: Er sei regelmäßig am Bahnhof unterwegs und beobachte häufig, dass die dort aufgestellten Mülleimer überfüllt seien. Er fragt sich deshalb, ob eine häufigere Leerung dieser eingerichtet werden könne, um Verschmutzungen zu vermeiden.

„Der Reinigungsrhythmus steht auf dem Prüfstand“, sagt Lebedinzew. Man habe bereits zusätzliche Mülleimer im Bahnhofstunnel angebracht und so die Kapazitäten verdoppelt. Man lege auf Sauberkeit viel Wert und werde regelmäßig prüfen, ob die Häufigkeit der Leerungen ausreiche, verspricht der Bürgermeister. Bei Bedarf könne deren Frequenz erhöht werden.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es noch?

Als Anregung für eine künftige Gestaltung des Huder Bahnhofs schlägt Krause zudem vor, Zug-Fahrpläne vor den Zugängen zum Bahnhofstunnel zur schnellen Orientierung aufzustellen. Zudem seien Hinweisschilder für wichtige Einrichtungen im Ort, wie das Touristikzentrum, vor allem für Auswärtige zur Orientierung hilfreich. „Das macht einen netten Eindruck auf Gäste“, findet Krause.

Der Bürgermeister begrüßt neue Ideen zur Bahnhofsgestaltung. Allerdings müsse man immer prüfen, wo ein neuer Fahrplan am sinnvollsten sei oder welche Orte in Hude ausgeschildert werden sollten – um die Nachfrage optimal zu bedienen und so viele Menschen wie möglich anzusprechen –, erklärt er.

Gibt es bald öffentliche Toiletten am Bahnhof?

Krause merkt an, dass der eingeschränkte Zugang zur Toilette am Huder Bahnhof, der nur mit einem Schlüssel möglich ist, ein Problem für viele Gäste darstellt. Er fragt sich, was die Gemeinde gegen dieses Problem unternehmen will, so dass allen Reisenden bei Bedarf eine Toilette am Bahnhof zur Verfügung steht.

Diesen Vorschlag habe es bereits gegeben, erläutert der Bürgermeister. Die vorhandene Toilette mit eingeschränktem Zugang werde nicht für alle Reisenden zugänglich gemacht, fügt er hinzu. Nun werden die Möglichkeiten, öffentliche Toiletten am Huder Bahnhof einzurichten, genauer besprochen und beraten, so Lebedinzew. Hier ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen.

Wie steht es um das Thema Umweltschutz?

Immer wieder gab es von Huder Bürgern den Vorschlag, eine Wildblumenwiese auf der Fläche zwischen den Gleisen 1 und 10 anzulegen. Lebedinzew verweist hier auf die Zuständigkeit der Deutschen Bahn, die allein darüber entscheiden könne. Grundsätzlich begrüße er diese Umweltschutzmaßnahme, es sei aber wichtig, dass die Wiese gut gepflegt werde.

Auf Nachfrage teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit, dass man die Idee einer Wildblumenwiese aufgenommen habe und den Vorschlag sinnvoll und gut finde. Die angedachte Fläche (1200 Quadratmeter) biete sich für das Anlegen eines Blühstreifens an, so der Sprecher. Trotz nicht unerheblicher Kosten im vierstelligen Bereich werde man den Vorschlag umsetzen.