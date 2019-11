Hude Zum ersten Mal gab es in Hude zum Volkstrauertag eine ökumenische Veranstaltung. Der Vorsitzende des Ortsvereins des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Dieter Holsten, gedachte zusammen mit Pastorin Birte Wielage von der evangelischen Gemeinde sowie Diakon Jörg Kreusel und Marion Borsum von der katholischen Gemeinde in der St.-Elisabeth-Kirche Hude der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Blaskapelle St. Marien und der Bläserkreis der Ev. Kirche unter der Leitung von Alexander Potiyenko wirkten musikalisch mit.

„Wir gedenken heute der Opfer von Gewalt und Krieg, Kinder, Frauen und Männer aller Völker, der Soldaten der Weltkriege und auch der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, sowie der Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung“, sagte Dieter Holsten am Mahnmal der Gedenkstätte auf dem Friedhof in Hude. Zuvor war am Gemeinschaftsgrab auch der im Zweiten Weltkrieg verstorbenen Zwangsarbeiter gedacht worden.

Im Gottesdienst hatte Holsten die Bereitschaft zur Erinnerung und Versöhnung angemahnt. Dabei stützte er sich auf einen Aufsatz des Bundestagsabgeordneten Dietmar Nietan, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. „Die Bereitschaft, zu verstehen und uns zu versöhnen, der Verzicht auf die rücksichtslose Durchsetzung eigener Interessen ist elementar für die Bewahrung des Friedens“, schloss Holsten seine Ansprache.

In Altmoorhausen sprach bei der Volkstrauerfeier am Denkmal Bürgermeister Holger Lebedinzew mahnende Worte. Hier begleitete der Posaunenchor Holle. In Lintel traf sich die Dorfgemeinschaft ebenfalls am Denkmal zur Kranzniederlegung. Einen Austausch gab es im Anschluss in der Schießhalle.

Die Gedenkfeier Holle, Wüsting, Oberhausen fand am Denkmal an der Holler Landstraße in Wüsting statt. Die Ansprache hielt Pastor Udo Dreyer nach dem Gottesdienst in der St. Dionysius-Kirche. Männergesangverein und Posaunenchor begleiteten das Gedenken. In Hurrel trafen sich die Bürger erst am frühen Nachmittag zur Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Mahnmal. Karl-Heinz Ziessow hielt die Ansprache, der Bläserkreis begleitete die Gedenkfeier. Schließlich stand noch in Kirchenkimmen am Denkmal eine Mahnfeier an. Pastorin Uta Brahms (Ganderkesee) hielt die Ansprache, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor.