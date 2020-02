Hude Der An- und Umbau für eine neue Krippengruppe am Waldorfkindergarten in Hude rückt näher. Der Trägerverein der Kita am Sonnenweg, der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Hude e. V. , hat von der Gemeinde Hude das Signal bekommen, mit der Genehmigungsplanung beginnen zu dürfen.

„Nach der recht langen Vorbereitungszeit freuen wir uns jetzt, die nächsten Schritte Richtung Anbau gehen zu können“, berichtet Janneke Hünger, kooptiertes Mitglied im Vorstand des Waldorfkindergartens.

Der Architekt werde jetzt die Planungen vorbereiten und Abstimmungsgespräche mit den Fachplanern führen, damit der Bauantrag beim Landkreis Oldenburg eingereicht werden könne.

Nach Genehmigung des Bauantrags wolle der Verein die notwendigen Arbeiten ausschreiben. Ziel sei es, noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen zu können.

Ein Termin vor Ort mit dem Architekten habe gerade wieder stattgefunden. Und am Samstag seien vom beauftragten Baumsachverständigen Leonard Römer aus Hude die Bäume auf der benötigten Baufläche gefällt worden. Die Baumfällungen ließen sich nicht vermeiden, da Platz für den Neubau auf dem Grundstück geschaffen werden muss. Dabei sei sehr genau darauf geachtet worden, nicht mehr als nötig zu fällen. „Einige Stämme durften zunächst noch bis auf eine Höhe von zwei Meter stehenbleiben. Bis zum endgültigen Start der Baustelle können die Kindergartenkinderkinder sie für ihre Spiele im Außenbereich sicherlich gut nutzen und dort zum Beispiel Seile anbringen“, so Anneke Jünger.

Was ist geplant?

Geplant ist beim Waldorfkindergarten am Sonnenweg eine Krippengruppe mit 15 Plätzen. Etwas mehr als 600 000 Euro will der Verein investieren in den Anbau und die Umbauten innerhalb des Bestandsgebäudes.

Nach Abzug der Zuschüsse von Land und Landkreis will der Verein für die Restsumme ein Darlehen aufnehmen. Per Ratsbeschluss wurde vereinbart, dass die Gemeinde Hude durch eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Waldorfkita um monatlich 1300 Euro die Finanzierungskosten übernimmt.