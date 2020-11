Wie geht man als Angehöriger mit der Situation um?: Neuer Kursus in Hude zum Umgang mit Demenz

Hude In der Familien-Pflegeschule Hude, Königstraße 28, findet in diesem Jahr noch ein Kursus zum Umgang mit Demenz statt. Der Kursus mit dem Titel „Demenz verstehen“ ist für pflegende Angehörige und Interessierte wieder kostenfrei, da er in Kooperation mit der Barmer-Pflegeversicherung. angeboten wird. Corona-bedingt können maximal sechs Personen teilnehmen.

Am Mittwoch, 25. November, von 16 bis 17.30 Uhr ist Auftakt des Kurses, weiter ins Detail geht es am Samstag, 28. November, von 9.30 bis 14 Uhr.

Wie gehe ich damit um, wenn ein Angehöriger von einer Demenz betroffen ist? – So lautet die Fragestellung. „Zur Bewältigung einer der größten Herausforderungen für Familien und Partnerschaften vermittelt dieser Kursus Grundwissen über Demenz und die verschiedenen Ausprägungen/Verläufe“, sagt Marion Zimmermann, Leiterin der Pflegeschule

Es gehe darum, Herausforderungen im täglichen Umgang zu meistern und Gelassenheit zu entwickeln: Akzeptanz und Anpassung an den Rollenwechsel, Hilfe annehmen lernen, Möglichkeiten zur Unterstützung und Entlastung, Versorgungsformen sowie deren Finanzierungsmöglichkeiten durch die Pflegeversicherung: das sind die Themen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Anmeldeschluss ist am Samstag, 21. November (Telefon 04401/854171 0152 039 649 63, Emil: beratung@zimmermann-brake.de).