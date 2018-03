Frage: Herr Modick, würden nicht die Huder Klosterruine und eine Geschichte um die Mönche guten Stoff für ihren nächsten Roman abgeben?

Klaus Modick: (lacht) Nein, das eher nicht. Aber in meinem vorherigen Roman „Konzert ohne Dichter“ habe ich Hude bereits erwähnt. Dort wird eine Mittagsrast eingelegt. Ich finde, damit ist Hude literarisch genug gewürdigt.

Frage: Ist es für Sie reizvoller vor einem kleineren oder größeren Publikum zu lesen?

Modick: Das finde ich beides reizvoll. Ich mag die Intimität von kleineren Veranstaltungen. Ich lese vor größerem Publikum aber nicht anders als vor kleinem.

Frage: Mehr als 140 Lesungen haben Sie mit ihrem Bestseller „Konzert ohne Dichter“ über die Künstlerkolonie Worpswede gehalten. Wollen Sie diesmal etwas kürzer treten?

Modick: Ja, diese 140 waren wirklich grenzwertig. Da wusste ich am Schluss manchmal nicht: Wo bin ich eigentlich? Das habe ich aber gemacht, weil ich mir gesagt habe: Wer weiß denn, ob so ein großer Erfolg noch mal wieder kommt. Mit diesem Buch möchte ich nicht mehr als 50 Lesungen machen. Es sei denn, es kommt irgendwas Sensationelles, das ich nicht ablehnen kann.

Frage: Wie steht es um den Erfolg Ihres aktuellen Buches?

Modick: Es zeichnet sich erfreulicherweise ab, dass der Roman auch sehr erfolgreich wird. Er ist schon in den Bestsellerlisten angekommen.

Über den Autor Klaus Modick Klaus Modick lebt in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Er besuchte das Alte Gymnasium in Oldenburg und studierte Germanistik, Geschichte und Pädagogik in Hamburg. Der 66-Jährige arbeitet seit 1984 als Schriftsteller und Übersetzer. Er verfasste unter anderem die Romane „Der Flügel“, „Der kretische Gast“, „Sunset“ und „Klack“. Einen großen Erfolg feierte Klaus Modick mit seinem Buch „Konzert ohne Dichter“, das im Frühjahr 2016 erschien. Es wurde schnell zum Bestseller. Sein aktueller Roman „Keyserlings Geheimnis“ ist im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Das Werk hat 234 Seiten und kostet 20 Euro.

Frage: Wie sind Sie auf die Geschichte des Titelhelden Ihres neuen Romans, Graf Eduard Keyserling, gestoßen?

Modick: Ich habe ihn vor zehn Jahren als Leser entdeckt. Irrtümlicherweise habe ich ihn für einen trivialen Märchenonkel für höhere Töchter und adelige Omas gehalten. Das ist grundfalsch. Seine Stoffe klingen manchmal furchtbar trivial. Was er daraus macht, ist umwerfend gut. Ich war sofort von dessen Stil begeistert.

Frage: Warum eignet sich der Stoff für einen Roman?

Modick : In Keyserlings Biografie klaffen enorme Lücken. Das liegt daran, dass auf seinen eigenen Wunsch sein kompletter Nachlass vernichtet wurde. Diese schwarzen Löcher sind ein sehr guter Angriffspunkt für einen literarischen Zugriff. Ich konnte sie mit Ideen füllen, wie das gewesen sein könnte.

Frage: Wie hätten Sie Keyserling gefunden, wenn Sie sich persönlich getroffen hätten?

Modick: Das ist einer der wenigen Autoren, von denen ich sage: Mit dem hätte ich gern mal einen Abend in der Kneipe gesessen. Er muss unheimlich sympathisch, witzig, unterhaltsam, auf eine zurückhaltende bescheidene Art elegant und hochgradig interessant gewesen sein. Das Geheimnis, das ihn umgab und das er nicht gelüftet hat, hat die Leute brennend interessiert.

Frage: Wenn Sie ihm eine Frage hätten stellen können, welche wäre das?

Modick : Wie war das denn nun wirklich in Dorpart mit dem Skandal? Dann hätte er gesagt: Ach, seien Sie doch nicht so neugierig, Jungchen, und ich wäre nach Hause gegangen und hätte gedacht: Schade, dann muss ich mir das wohl selber ausdenken.

Frage: Wie lange hat die Recherche gedauert?

Modick: Die Arbeit an dem Buch hat mich ziemlich genau zwei Jahre beschäftigt. Davon war etwa die Hälfte der Zeit Recherche.

Frage: Sind Sie im Rahmen Ihrer Recherche auch an einen der Schauplätze gereist?

Modick : Ja, zum Starnberger See. Ich habe auch lange überlegt, ins Baltikum zu fahren, aber da hat sich abgesehen von der Landschaft alles so stark verändert, dass das nichts ergeben hätte.

Frage: Schreiben Sie handschriftlich oder am Computer?

Modick : Die Notizen mache ich alle handschriftlich. Ich mache mir auch Raster auf einem A4-Papier, damit ich in etwa weiß, wohin sich der Roman entwickeln soll.

Frage: Schreiben Sie im Haus oder unter freiem Himmel.

Modick : Ich kann nur drinnen schreiben. Ich brauche einen geschlossenen Raum.

Frage: Schreiben Sie im Arbeitszimmer oder woanders?

Modick : Direkt am Schreibtisch. Ich habe ein sehr schönes Arbeitszimmer mit Blick in den Garten. Das ist sehr ruhig. Es ist ein wunderbarer Arbeitsplatz.

Frage: Darf man das Ende von einem Buch zuerst lesen?

Modick : Das darf man, ob man sich damit einen Gefallen tut, ist eine andere Frage. Ich tu das nicht. Wer das gerne möchte, kann bei mir auch gerne hinten gucken, wie das ausgeht. Der Keyserling-Text lebt davon, dass er eine Spannung aufbaut. Man will wissen: Was war denn nun verdammt noch mal? Da würde ich mir als Leser die Spannung nicht nehmen wollen.

Frage: Wenn ich den Literaturnobelpreis gewinnen würde, dann...

Modick: ... würde ich mich freuen und fragen, warum ich ihn nicht schon lange vorher bekommen habe. Aber bitte schreiben Sie einen Smiley dahinter, nicht, dass die Leute denken, ich sei größenwahnsinnig.

Karten für die Lesung von Klaus Modick am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr im Museumssaal des Huder Klosters gibt es bei Gerburg Schaller in der Buchhandlung „Lesen und Mehr“ in der Parkstraße 30 in Hude. Es wird auch eine Abendkasse geben. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro.