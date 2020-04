100 Jahre Sv Langenberg: Jubiläumsschützenfest fällt aus

Langenberg /Hude Einer der vielen Höhepunkte im Jahresprogramm in der Gemeinde Hude ist das jährliche Schützenfest in Langenberg mit seinen großen Partys. Es sollte in diesem Jahr vom 31. Juli bis 3. August über die Bühne gehen. Und in diesem Jahr wären die Langenberger aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens auch Gastgeber des Gemeindeschützenfestes. Doch durch die Corona-Pandemie muss jetzt alles abgesagt werden.

Der Vorstand habe am Dienstag in einer Skype-Konferenz die Entscheidung getroffen. „Wir sehen keine Chance, unter den jetzigen gesetzlichen Gegebenheiten ein vernünftiges Fest auf die Beine zu stellen – in welcher Form auch immer. Auch ist es unklar, wann wir wieder schießen können. So ist nicht sicher, dass wir rechtzeitig unser Königsschießen durchführen können. Eine Verlegung des Schützenfestes in den September ist für uns ebenfalls keine Option“, so Vorsitzender Andreas Mehldau. Der Vorstand sehe auch nicht, dass sich die Situation in den nächsten Wochen grundsätzlich ändern werde.

„Deshalb haben wir die Entscheidung jetzt getroffen und nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.“ Die Absage sei nicht leicht gefallen: „Es tut schon weh, wenn man im Jahr des 100-jährigen Vereinsjubiläums das Schützenfest absagen muss.“

Die Königshäuser bleiben bis 2021 im Amt, wenn die Jubiläumsveranstaltungen nachgeholt werden. Mehldau: „Ein ,101-jähriges’ Vereinsjubiläum zu feiern ist vielleicht auch ganz nett!“

Vereinsinterne Veranstaltungen und der Schießbetrieb ruhen vorerst bis Ende Juni.