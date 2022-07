750-Jahr-Feier: Das Programm für das Linteler Jubiläum

Lintel Zum 750-jährigen „Geburtstag“ des Dorfes haben sich die Lintelerinnen und Linteler einiges für dieses Wochenende vorgenommen. Gäste sind beim Dorffest gern gesehen.

Am Samstag, 16. Juli, wird zunächst um 14 Uhr ein Tauziehen der Ortsteile Lintel I gegen Lintel II auf dem Dorfplatz bei der Schießhalle ausgetragen. Danach gibt es um 15.30 Uhr eine Vorstellung im Scheunenkino auf dem Hof Dählmann, Lindhorn 2, für Kinder. Um 19.30 Uhr folgt die Erwachsenenvorstellung. Anmeldungen sind nicht notwendig.

Sonntag geht es schon um 9.30 Uhr weiter mit einem plattdeutschen Gottesdienst mit Pastor Ingmar Hamann in der Schießhalle. Direkt im Anschluss ist ein Straßenfrühstück geplant. Kaffee, Tee, O-Saft und ein Sitzplatz werden gestellt, das Wunschfrühstück möge selbst mitgebracht werden. Für die Gästeführungen um 11 Uhr und 16 Uhr, um 16 Uhr auch mit dem Kremser, wird um Anmeldung mit der gewünschten Uhrzeit unter 750jahre@dorf-lintel.de gebeten. Um 14 Uhr wird Peter Geerken aus den Kindheitserinnerungen seines Vaters vorlesen. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. Während des gesamten Wochenendes gibt es in der Schießhalle eine Ausstellung von gesammelten Werken, Bildern, Zeichnungen und Fotografien rund um und aus Lintel in der Schießhalle.