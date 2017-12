Oberhausen Wenn „Witwenalarm“ angesagt ist, dann stehen die Laiendarsteller von der Theatergruppe „De Wöschenlanner Heimatvereen“ auf den Bühnenbrettern, die die Welt bedeuten. Doch bis das auch jeder öffentlich sehen kann, müssen sich die Freunde des plattdeutschen Theaters noch etwas gedulden. Premiere des lustigen Krimis in drei Akten von Walter B. Pfaus, ins Plattdeutsche von Heino Buerhopp übersetzt, ist erst am Samstag, 13. Januar, im Gasthaus „Zur Krone“ in Oberhausen ab 20 Uhr.

Zurzeit laufen die Proben auf Hochtouren. „Mitte Oktober sind wir mit den ersten Vorbereitungen und Textproben gestartet“, so Heimatvereins-Vorsitzender Ingo Lange, der natürlich auch wieder im Rampenlicht auf der Bühne stehen wird und im vergangenen Jahr noch den Butler im Stück „Dree Damen un een doten Kater“ mimte.

Ein Butler ist auch diesmal in dem neuen Theaterstück zu sehen, doch der wird von Sven Schöning dargestellt. Um Frauen geht es auch wieder. Genauer gesagt, um vier Frauen und eine Geliebte, die dem verstorbenen Mann nachtrauern.

Inhaltlich dreht sich das Stück um den Tod von Karl Gustav Ehrlicher, einen vermeintlich reichen Mann. Aber mit seinem Ableben sind einige Rätsel verbunden. Schon zu Lebzeiten zeigte er sich lebensfroh, heiratete viermal und stand vor seinem Tod kurz vor Ehe Nummer fünf.

Völlig unerwartet starb er. Todesursache: Herzkreislaufversagen. Dabei kommt der begründete Verdacht auf, dass seinem Ableben nachgeholfen wurde. Nur, wer ist zu so einer Tat fähig? Schnell geraten die Witwen ins Visier. Oder ist es doch die angebetete Silvia? Schließlich ist da auch noch der Butler. Bekanntlich ist der Mörder immer der Gärtner oder der Butler….

Fragen sowie Irrungen und Wirrungen die in bester Plattdeutsch-Manier in dem Dreiakter gelöst werden. Auf der Bühne stehen Marita Würdemann als erste Frau, Bibiane Ehrlicher und Birgit Siems als Andrea van Hageler, die zweite Ehefrau, und Birte Tagermann als Gerti Ehrlicher (dritte Ehefrau) sowie Anke Baier als Pauline Ehrlicher (vierte Ehefrau).

Daneben ist Uwe Schlötelburg als Guido van Hageler, Ehemann von Andrea van Hageler zu sehen. Herr Valentin, der Butler, wird von Sven Schöning dargestellt, Silvia Gold, die letzte Geliebte von Ehrlicher, durch Marion Weers. Rechtsanwalt Kasper Minder spielt Ingo Lange und den raubeinigen Hauptkommissar Bruno Wächter verkörpert Harry Würdemann. Regie führt Christa Bley. Sie ist zugleich auch Topustersche.