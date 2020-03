Versorgung In Der Coronakrise: Landjugend bietet gemeindeweit ihre Hilfe an

Sandersfeld /Hude /Wüsting Während der Coronakrise will auch die Landjugend Sandersfeld einen Beitrag leisten und jenen Menschen helfen, die der „Risikogruppe“ angehören und nicht mehr das Haus verlassen möchten oder können. Die jungen Leute wollen den Einkauf, den Gang zur Apotheke oder andere notwendige Besorgungen übernehmen.

Das ehrenamtliche Angebot richte sich an alle Menschen in der Gemeinde Hude, so Fentke Stolle vom Vorstand der Landjugend.

Miriam Haverkamp nimmt für die Landjugend Anrufe unter Telefon 0173/8756651 entgegen, und zwar montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr. Sie hat sich dafür zur Verfügung gestellt, weil sie als Kindergärtnerin derzeit nicht arbeiten kann. Innerhalb einer separaten Whats-App-Gruppe werde dann geklärt, wer den jeweiligen Einkauf übernehme.

Vorsitzende Fentke Stolle freute sich am Montag, dass sich auf eine ersten Aufruf mehr als 30 Mitglieder der Landjugend spontan meldeten für diesen ehrenamtlichen Einsatz. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, so Fentke Stolle. „Darüber freuen wir uns total.“ Die Helferinnen und Helfer kommen aus der gesamten Gemeinde Hude, so dass bei Bedarf auf kurzem Wege die Hilfsdienste erledigt werden können.

„Einkaufszettel und Geld müssen im Vorfeld von der betroffenen Person bereitgestellt werden. Das besprechen wir individuell am Telefon“, so Fentke Stolle. „Wichtig: Das Ganze läuft natürlich ohne direkten Kontakt ab!“

Das heißt: Es gibt einen genauen Ablaufplan. Die Landjugendlichen tragen eine Landjugend-Jacke. Sie klingeln nur nach telefonischer Absprache an der Tür und treten dann mindestens zwei Meter zurück, bevor diejenigen, die den Service in Anspruch nehmen möchten, den Einkaufskorb mit dem Einkaufszettel und dem Geld vor die Tür stellen. „Wir warten so lange, bis die Tür wieder verschlossen ist“, erklärt Fentke Stolle. Nach dem Einkauf wird der Korb wieder vor die Tür gestellt. Es wird geklingelt und wieder Abstand gehalten. „Wir fahren erst wieder weg, wenn die Person den Korb reingeholt hat.“

„Wir haben wirklich Lust, etwas Gutes zu tun und sehen diese Aktion als unsere Möglichkeit an, zu unterstützen“, sagt die Landjugendvorsitzende .• Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Hilfsangeboten in der Gemeinde Hude. So hat zum Beispiel auch Pastor Udo Dreyer von der Kirchengemeinde Holle-Wüsting angeboten, vor Ort Hilfe zu organisieren. Wer Unterstützung braucht, erreicht den Pastor unter der Rufnummer 04484/359.

• Das DRK bietet einen kostenlosen Versorgungsdienst an für Menschen in Quarantäne oder auch Hilfesuchende aus Risikogruppen. Die Rufnummer für Rückfragen: Telefon 04408/9391-14.

• Der TV Hude organisiert ebenfalls einen entsprechenden Versorgungsservice mithilfe seiner Freiwilligen dienstleistenden, allerdings nur für Mitglieder. Bestellformulare gibt es auf der Internetseite (www.tvhude.de). Fragen werden gerne telefonisch im Sportbüro von Brigitte Klattenhoff, Telefon 04408/9840 003, beantwortet.