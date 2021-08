Veranstalter stellt klar: Messe Landtage Nord findet statt

Oldenburg

Inzidenz liegt über 35er-Marke Ab Sonntag gelten in Oldenburg wieder strengere Corona-Regeln

Das Land will eine Verordnung erarbeiten, die sich nicht nur an der Inzidenz, sondern auch an der Lage in den Krankenhäusern orientiert. Bis es soweit ist, gelten ab Sonntag in Oldenburg wieder strengere Regeln.