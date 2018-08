75 000 Besucher in Wüsting

Wüsting Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat am Dienstag ein positives Fazit der 15. Agrar- und Freizeitmesse Landtage Nord in Wüsting gezogen. Insgesamt wurde die Veranstaltung an den vier Tagen von Freitag bis Montag nach Polizeiangaben von ungefähr 75 000 Menschen besucht. Aufgrund des guten Wetters wurden am Sonntag die meisten, jemals gezählten Besucher verzeichnet. Dieser Ansturm habe zu Problemen bei der An- und Abreise gesorgt, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion. Die durchgängige Verkehrsregelung der eingesetzten Beamten habe aber Abhilfe schaffen können.

Zusätzlich erschwert worden sei die Anfahrt aus Richtung Wilhelmshaven durch eine kurzfristig eingerichtete Baustelle auf der Autobahn 29.

Der Einsatz von vier Reitern der Reiterstaffel aus Hannover zur Bestreifung der Parkplätze am Landtagegelände habe sich bewährt. Die Einbindung der Staffel in das Showprogramm sei ebenso auf positive Resonanz gestoßen.