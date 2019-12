Wüsting Seit mittlerweile 18 Tagen finden in Wüsting immer wieder kleine Veranstaltungen des lebendigen Adventskalenders statt, um die Adventszeit schöner zu gestalten.

Darunter waren viele tolle Ideen, wie ganz zu Anfang am 3. Dezember, beim Raumausstatter Meyer. Dort durften sich die Kinder auf ein Theaterstück mit dem Kasper freuen. Der Kasper half dem Weihnachtsmann seinen Sack mit Geschenken von einer bösen Hexe wiederholen. Am Ende wurde natürlich alles gut.

Eine besondere Adventsfeier bot wiederum der Eigner der Tauchschule „7 Seas“, Sven Schneider. Obwohl er seit mehreren Monaten im europäischen Marineeinsatz ist, kam er zum 14. Dezember zurück, um auf andalusische Art zu feiern. Statt Glühwein gab es heißen Sangria und Mojito sowie Tapas und Serrano-Schinken anstelle von Spekulatius.

Anfang dieser Woche wurde es dann richtig Plattdeutsch, als am Montag, 16. Dezember, die Familie Heinemann in ihren Kuhstall eingeladen hatte. Andre Heinemann und seine Mutter Elfriede gaben Texte auf Platt- und hochdeutsch zum Besten und stimmten Weihnachtslieder an. Ein besonderer Hingucker des Abends war das frisch geborene Kalb.

Weiter geht es an diesem Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr mit Posaunenklängen und Gesang in der St.-Dionysius-Kirche Holle. Die Kirchengemeinde lädt alle recht herzlich ein.