Feuerwehr löscht Böschungsbrand

Wüsting Zu einem Böschungsbrand kam es am Freitag an der Hauptstraße in Wüsting zu einem Böschungsbrand. Die Ursache ist nach Angabe der Feuerwehr bisher ungeklärt. Es wurde anfangs vermutet, dass Gas aus einer Leitung ausgetreten ist. Der zusätzlich alarmierte Energieversorger konnte aber einen Gasaustritt ausschließen. Der Brand wurde von den Einsatzkräften abgelöscht. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wüsting vor Ort. Verletzt wurde niemand.