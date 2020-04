Agrar- und Freizeitmesse: Landtage in der Zwickmühle

Wüsting /Hude Mit dem geplanten Verbot aller Großveranstaltungen bis zum 31. August im Zuge der Coronakrise hat es nun auch die Verantwortlichen der Agrar- und Freizeitmesse Landtage Nord in Wüsting kalt erwischt. Die Messe, die jährlich rund 70 000 Besucher an den vier Ausstellungstagen anlockt, soll in diesem Jahr das 17. Mal stattfinden, und zwar vom 21. bis 24. August.

„Wir kennen den genauen Erlass noch nicht“, sagte Holger Kreye vom Landtage-Organisationsteam am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage der NWZ. Welche Auflagen gebe es? Wo seien die Grenzen?

Die Landtage GmbH wolle erst einmal in den nächsten Tagen das Gespräch mit den zuständigen Behörden suchen, um weitere Infos zu sammeln und zu erfahren, welche konkreten Vorgaben es gebe. Deshalb werde erst Anfang der nächsten Woche vonseiten der Land-Tage GmbH eine Entscheidung fallen, wie man mit der Veranstaltung umgehe, so Kreye.

„Wir wollen nichts überstürzen und Ruhe bewahren“, erklärte Kreye. Schließlich seien es noch gut vier Monate bis zur Messe. Er machte aber auch deutlich, dass der Schutz der Gesundheit der Aussteller und der Besucher bei allen Überlegungen, die angestellt werden, auf jeden Fall oberste Priorität haben muss.

Mehr als 600 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren sich alljährlich auf der beliebten Agrar- und Freizeitmesse in Wüsting. Das Ausstellungsgelände ist für die diesjährige Messe laut Kreye bereits komplett ausgebucht.