Wüsting In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter ein Fenster der Grundschule in Wüsting auf. Im Inneren des Gebäudes an der Adresse An der Schule 31 wurden weitere Türen aufgebrochen und diverse Räume durchsucht. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Zur Schadenshöhe insgesamt konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen.