Wüsting Premiere in Wüsting: Erstmals findet auf dem Messegelände der Landtage Nord eine der größten Outdoor-Rassehunde-Ausstellungen in Deutschland statt. Unter dem Motto „Weser-Ems bellt“ stehen auf dem Messegelände am Samstag, 3. August, und Sonntag, 4. August, jeweils von 9 bis 17 Uhr, 3500 Rassehunde aus 23 Ländern im Rampenlicht. Das berichtet der Vorsitzende des VDH-Landesverbandes Weser-Ems e.V., Stefan Damer.

Die nationale und internationale Hundeausstellung des Landesverbandes Weser-Ems fand bislang in den Bremer Messehallen statt. Jetzt ist Wüsting neuer Veranstaltungsort.

Hier sei es möglich, den „Outdoor-Bereich“ zu forcieren, wie das vielfach schon von den europäischen Nachbarn gehandhabt werde. „Wir müssen unsere Möglichkeiten optimieren, um weiterhin eine große Abwechslung an Hunderassen zu präsentieren, die für die zukünftigen Hundebesitzer von großem Interesse sind“, sagt der Vorsitzende.

Die teilnehmenden Rassehunde kämpfen unter anderem um die Anwartschaft auf den Titel „Internationaler Schönheitschampion“ (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté).

Gleichzeitig findet eine Gewerbeschau statt. „Sie hält alles bereit, was Hundeliebhaber für ihre Lieben brauchen. Ob Tiernahrung, Accessoires oder Tierfotografie – hier wird jeder Hunde-Fan fündig“, betont Damer.

Geboten wird an beiden Ausstellungstagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Höhepunkten für Groß und Klein. Dazu gehören auch ein „Doglive Multitalent-Castingtermin“ und ein Spielgelände für Familien.

Die Tageskarte kostet für Erwachsene sieben Euro. Ermäßigungs-Berechtige zahlen fünf Euro, so der Veranstalter. Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Die Familienkarte (zwei Erwachsene, beliebig viele Kinder) ist für 15 Euro erhältlich. Ein Besucherhund mit gültiger Tollwutschutzimpfung kostet zwei Euro. Ausreichend Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Messegelände, Anfahrt über Holler Landstraße.