Wüsting Nach einem Notarzteinsatz bei Wüsting müssen Passagiere auf der Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Hude mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, „bis sich der Zugverkehr wieder stabilisiert hat“. Das teilte die Deutsche Bahn gegen 14 Uhr auf Twitter mit. Zuvor war die Strecke für mehrere Stunden komplett gesperrt worden. Ein Ersatzverkehr mit einem Bus von Norddeich Mole nach Bremen wurde eingerichtet.

Betroffen vom Einsatz war unter anderem ein Regionalzug in Richtung Oldenburg mit 150 Personen an Bord, der für die Dauer des Einsatzes in Hude stand. Mittlerweile ist der Zug weiter nach Oldenburg gefahren. Die Züge aus Norddeich Mole endeten zeitweise in Oldenburg, die aus Hannover in Hude.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.