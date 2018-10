Wüsting /Tweelbäke Waldemar Bader ist begeisterter Angler. Schon 1953 hat der 81-jährige Wüstinger seinen Angelschein gemacht, erzählt er. Bader, der seit 24 Jahren in Wüsting lebt und dem Fischerverein Wüsting angehört, hat in seinem Leben schon manchen dicken Fisch an Land gezogen.

Doch der kapitale Hecht, den er in diesen Tagen im Tweelbäker See gefangen hat, übertrifft alle bisherigen Fänge, erzählt er. Stolze 10,5 Kilogramm brachte der Raubfisch auf die Waage. Ganze 118 Zentimeter lang maß das Prachtexemplar. Tevik Müstak von „Babis Kebab“ in Wüsting half dem erfolgreichen Angler beim Messen und Wiegen und machte auch gleich ein Erinnerungsfoto.

„Ich war schon ganz schön nervös“, erzählte Bader von seinem Kampf mit dem kapitalen Burschen an der Angel. Mit sogenannten Blinkern hat Bader den Hecht geködert. Der Raubfisch hat nämlich einen ausgeprägten Schnappreflex, wenn Dinge durchs Wasser gezogen werden. Das wurde ihm zum Verhängnis.

Hechte fressen gerne kleinere Fische, selbst die eigenen Artgenossen. Aber auch bei Fröschen, Vögeln und kleinen Säugetieren schnappen die als sehr aggressiv geltenden Raubfische gerne mal zu.

„In das riesige Maul passte schon fast ein Handball“, so Waldemar Bader über seinen Fang aus dem Tweelbäker See. „29 Minuten habe ich gebraucht, bis ich ihn draußen hatte“, so der stolze Angler.

Bader berichtet, dass Hechte bis zu 1,50 Meter lang und 20 Kilogramm schwer werden können.

Das Fleisch könne man zum Beispiel braten oder dünsten, erzählt der Angler. Tevik Müstak habe aus seinem Rekordfang leckere Hecht-Steaks gemacht.