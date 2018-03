Wüsting Auch am Gründonnerstag rollt in der 1. Fußball-Kreisklasse der Ball. Die Sf Wüsting erwarten um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz An der Schule den VfL Wildeshausen II. Nach der 1:3-Pleite gegen den Abstiegskandidaten TV Jahn Delmenhorst II sind die Wüstinger auf Wiedergutmachung aus. Wildeshausens Reserve hat allerdings im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitzureden.