„Einzelkämpfer zu einem Team formen“

Frage: 100 Tage im Amt – haben Sie sich die Arbeit als Bürgermeister Wangerooges so vorgestellt?

Fangohr: Dass die Insel viele Probleme hat, war mir vorher bewusst und natürlich kannte ich auch die Baustellen. Aber das Ausmaß war mir nicht so bewusst. Was ich nicht erwartet hatte, war der hohe Krankenstand in der Verwaltung – dadurch habe ich in den ersten Monaten viel Tagesgeschäft mitgemacht. Dadurch ist das meiste, was ich mir im Wahlkampf vorgenommen habe, leider zu kurz gekommen.

Frage: Was hat sich als besonders dringend herausgestellt?

Fangohr: Wir brauchen strategische Planung: bezahlbarer Wohnraum, Küstenschutz, die Anbindung ans Festland – zu all dem müssen wir Konzepte liefern, mit denen Landkreis und Ministerien arbeiten können. Wir dürfen nicht um Hilfe oder Lösungen betteln, sondern müssen konkrete Pläne vorlegen, wie wir uns etwas vorstellen – und solche Konzepte können dann abgesegnet werden. Diese Erfahrung habe ich schon bei meiner Tätigkeit in anderen Verwaltungen gemacht: Wenn man etwas möchte, muss man konkret sagen was und wie. Leider ist das in den ersten Monaten viel zu kurz gekommen.

Frage: Steht also eine Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung an?

Fangohr: Ja. Mir ist durch den hohen Krankenstand aufgefallen, dass die Verwaltungsmitarbeiter in ihrem jeweiligen Bereich Einzelkämpfer sind. Fällt eine Person aus, bleibt die Arbeit liegen und ein ganzer Bereich steht still. Und das belastet die Mitarbeiter natürlich zusätzlich. Die Mitarbeiter können nichts dafür, niemandem wird ein Vorwurf gemacht. Aber man muss damit umgehen. Wir müssen über Arbeitsteams und Gruppen nachdenken, damit für jeden Bereich ein Vertreter da ist, der einspringen kann. Das bedeutet natürlich, dass eine Weile jeder etwas mehr machen muss. Wichtig ist, die Organisations-Umstrukturierung zeitnah anzugehen. Ideen habe ich schon – das wird etwas dauern, aber ich hoffe, im zweiten Quartal 2019 läuft es.

Frage: Gab es etwas, das sich als leichter herausgestellt hat als erwartet?

Fangohr: Leider nein. Im Gegenteil: ich hatte mir vieles vorgenommen, mit dem ich nicht weiterkomme. Wir haben Überlegungen, wie wir auf der Insel bezahlbaren Wohnraum schaffen können – es geht nicht nur um die ehemalige Grundschule und das Karree, sondern auch um Wohnraum für Saisonkräfte. Ob das funktioniert – auch ohne eine GmbH zu gründen, wie angedacht – hängt am Haushaltsplan 2019 und davon, ob der Landkreis ihn absegnet. Dann könnten wir zeitnah Geld in die Hand nehmen und loslegen.

Frage: Woran denken Sie?

Fangohr: Mir schwebt eine Containerlösung vor: Es gibt schicke Wohncontainer, denen man es gar nicht ansieht und die sehr komfortabel sind. Damit könnten wir schnell und flexibel arbeiten. Und zwar auch mit Blick aufs Hotelprojekt an der Strandpromenade. Wir können einem Investor ja nicht sagen: ,Warte mal bis wir unsere eigenen Baumaßnahmen durch haben.‘ Ich bin schon dabei, die Lösungen am Markt zu beobachten. Mit unter 2000 Euro Baukosten pro Quadratmeter wäre das jedenfalls eine vergleichsweise günstige Lösung.

Frage: A pro pos Wohnraum: Haben Sie eigentlich schon eine Wohnung gefunden?

Fangohr: Nein, leider nicht. Ich bin noch immer auf der Suche. Und so lange wohne ich weiter bei meinen Eltern. Ich hoffe, ich finde noch eine bezahlbare Drei-Zimmer-Wohnung. Die Strandpromenade wäre doch halt schön gewesen...

Frage: Sie sind sehr viel unterwegs – kommen Sie auch dazu, die Insel zu genießen?

Fangohr: Es gab schon ein paar Tage als es im Sommer so schön war, da habe ich nachmittags freigemacht – weil ich ohnehin wusste, dass es abends noch lange wird. Man muss sich auch mal eine Auszeit nehmen. Auch am Wochenende. Da versuche ich zumindest zu entspannen. Abschalten fällt mir schwer. Ich nehme Unerledigtes mit, weil ich das nicht liegenlassen kann.

Frage: Würden Sie noch einmal Bürgermeister Wangerooges werden wollen?

Fangohr: Ja natürlich! Nur weil es ein paar Hindernisse gibt, gebe ich nicht auf. Ich habe Ziele, bin motiviert und will weiter für Wangerooge arbeiten.