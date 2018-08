Nörgelnd durch Delmenhorst

Nörgel-Stadtführung

Die Stadtführung für Nörgler des Citykirchenprogramms findet am Samstag, 26. August, und am Samstag, 27. Oktober, statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr am Eingang zur Burginsel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldung bitte unter: Telefon 04221/12 640