Zweimal Kleinkunst binnen einer Woche

Eine Anleitung zum Größenwahn vermittelt Anka Zink mit ihrem Programm „Das Ende der Bescheidenheit“. An diesem Donnerstag, 27. Juni, tritt die Kölnerin in der Ganderkeseer Kleinkunstreihe auf. Um 20 Uhr beginnt ihr Programm in der Mensa des Schulzentrums, Am Steinacker 9.

Karten sind im Vorverkauf im Kulturhaus Müller, Ring 24 in Ganderkesee, sowie unter Telefon 04222/80 65 50 erhältlich. Auch eine Abendkasse wird eingerichtet. Die Tickets kosten 22 Euro.

Den Abschluss der Kleinkunst-Reihe bildet bereits eine Woche später, am Donnerstag, 4. Juli, Michael Eller mit „Ahoi, die Seefahrer kommen! Captain Comedy packt aus!“