Motoröl und Panzertape

Frage: Herr Röben, Sie sind selbstständiger Kfz-Mechanikermeister mit einer eigenen Werkstatt in Brake. Was sollte man aus Ihrer Sicht auf jeden Fall dabei haben, wenn man eine Tour über 7500 Kilometer fährt?

Röben: Auf jeden Fall einen Kraftstoffkanister, wenn die Tankstellen zu weit auseinanderliegen. Und das kann in Skandinavien durchaus mal der Fall sein.

Frage: Bleiben wir bei Flüssigkeiten. Nur Kraftstoff oder noch mehr?

Röben: Motoröl zum Nachfüllen, je nach Auto so zwei Liter, gehören ebenfalls an Bord. Auch Wasser für den Kühler, falls hier mal was undicht wird, würde ich mitnehmen.

Frage: Und wenn die Batterie nicht mehr will?

Röben: Da gibt es mittlerweile Powerpacks, die funktionieren ähnlich wie die Powerbars für Smartphones. Damit hat man immer eine Stromquelle zum Überbrücken dabei. Übrigens nicht vergessen: Ersatzreifen mitnehmen!

Frage: Alles ist gepackt, man ist unterwegs: Was sind Ihre Tipps für die tägliche Pflege?

Röben: Möglichst regelmäßig die Reifen begutachten, ob es Schadstellen gibt, ob der Druck noch gut ist und so weiter. Öl und Wasser müssen auch regelmäßig kontrolliert werden und nicht erst, wenn eine Kontrolllampe leuchtet. Und ganz wichtig: Augen und Ohren offen halten.

Frage: Was meinen Sie damit?

Röben: Einfach darauf achten, ob etwas heiß wird, klemmt oder klappert. Gerade Autos, mit denen man nicht so oft auf Langstrecke unterwegs ist, sind da etwas anfälliger.

Frage: Aber heiß wird der Motor doch eh, oder?

Röben: Ja, aber da ist es wichtig, sein Auto zu kennen. Durch längere Strecken wird alles heißer, selbst Kotflügel und Motorhaube. Da gehört es schon zur täglichen Pflege dazu, schonend mit dem Fahrzeug umzugehen. Motor nicht überlasten und immer im mittleren Drehzahlbereich fahren.

Frage: Nun geht doch mal etwas kaputt oder es lockert sich etwas. Lohnt es sich, Bordwerkzeug mitzunehmen?

Röben: Wagenheber, Radkreuz, Fußluftpumpe für die Reifen und ein Putzlappen gehören auf jeden Fall mit ins Auto.

Frage: Putzlappen?

Röben: Zum Kontrollieren des Öls oder falls man etwas verschüttet hat.

Frage: Okay. Was noch?

Röben: Ein normaler Knarrenkasten und eine Packung Schraubendreher sind auch nicht verkehrt. Wovon man aber fast nie genug haben kann: Panzerband und Kabelbinder! Das kann schon viel, zumindest bis zur nächsten Werkstatt, retten. Das wichtigste für eine Rallye bis zum Nordkap und wieder zurück ist aber...

Frage: Ja?

Röben: ...viel Glück und immer eine gute Piste unter den Reifen!

