Dpolg-Chef Wendt Zu Krawallen In Leipzig: „Da muss die Polizei entschieden dagegenhalten“

Frage: Warum eskaliert in Leipzig immer wieder die Gewalt?

Wendt: Diese Krawalle in Leipzig-Connewitz haben eine lange Tradition. Die Polizei unternimmt immer wieder den Versuch, auf der einen Seite zu deeskalieren, auf der anderen Seite durch konsequentes Einschreiten die Situation in den Griff zu bekommen. Wir haben solche Hotspots linksextremistischer Gewalt auch in Hamburg und Berlin. In Connewitz sieht man, dass es eine falsche Strategie ist, Hausbesetzungen und Rechtsbruch zu tolerieren. Dort beansprucht die linke Szene den Stadtteil für sich. Das zu dulden, ist und war schon immer der falsche Weg. In Bayern gibt es den Grundsatz, kein Haus bleibt länger als 24 Stunden besetzt.