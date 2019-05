Frage: Hat Herr Sonneborn Sie schon aus Brüssel angerufen und zum Verfünffachen des Stimmanteils von „Die Partei“ in der Wesermarsch beglückwünscht?

Hashagen: Ich meine, er wird sich sicherlich noch melden, er hat zur Zeit ja alle Hände voll zu tun, da diese überwältigen Ergebnisse ja bundesweit sind.

Frage: Wenn die Steigerung so weiter geht und ich mich nicht verrechne, haben Sie bei der übernächsten Wahl die absolute Mehrheit – und dann?

Hashagen: Wir bereiten uns jetzt auf die Machtübernahme vor. Wir werden Europa positiv besetzen.

Frage: Sollten die anderen Parteien Die Partei langsam ernst nehmen oder zeigt das Ergebnis vielmehr, dass sie sich selber viel zu ernst nehmen?

Hashagen: Da möchte ich gern Nico Semsrott, MdEP, zitieren: ,Wenn Politiker nur noch Satire machen, müssen wir Satiriker wohl Politik machen !‘

Frage: Mit nun zwei statt einem Abgeordneten kann man in Brüssel ja künftig doppelt so viel nichts tun. Wie werden die beiden die Zeit rumkriegen?

Hashagen: Wir hoffen ja sogar noch auf einen dritten Sitz. So oder so befinden wir uns da noch in einem innerparteilichen Findungsprozess. Es wird jedoch gewiss sein, das wir den Nazis im Europaparlament gehörig auf den Schwanz treten werden. Wir setzen dabei große Hoffnung auf Lisa Bombe, wenn sie als Dritte ins Parlament einzieht.